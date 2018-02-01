Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu

Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait olduğu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu haplar, esrar ve kokain ele geçirildi.

Narkotik detektör köpeğinin de katıldığı operasyon kapsamında detaylı arama yapan ekipler, oyuncak ayının içine gizlenmiş uyuşturucu haplara da rastladı.



Operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.



Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.