Küçükçekmece'de üst geçitte intihara kalkışan vatandaşı bekçiler son anda kurtardı...O anlar kamerada
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Küçükçekmece'de üst geçitte intihara kalkışan vatandaşı bekçiler son anda kurtardı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de metrobüsün üst geçidine çıkarak intihara kalkışan vatandaşı mahalle bekçisi düşmekten son anda kurtardı.

Küçükçekmece'de metrobüsün üst geçidine çıkarak intihara kalkışan vatandaşı mahalle bekçisi düşmekten son anda kurtardı. O anlar cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii metrobüs üst geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, metrobüs üst geçidine çıkarak intihara kalkıştı. İntihar eden vatandaşı gören mahalle bekçileri intihara kalkışan şahsı bir süre ikna etmeye çalıştı. Bir anda kendini aşağıya bırakarak intihara kalkışan kişiyi mahalle bekçisi düşmekten son anda kurtardı. İntihara kalkışan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken şahsın kurtarıldığı o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş/İHA)

Küçükçekmece'de üst geçitte intihara kalkışan vatandaşı bekçiler son anda kurtardı...O anlar kamerada
Küçükçekmece'de üst geçitte intihara kalkışan vatandaşı bekçiler son anda kurtardı...O anlar kamerada
Küçükçekmece'de üst geçitte intihara kalkışan vatandaşı bekçiler son anda kurtardı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Küçükçekmece'de üst geçitte intihara kalkışan vatandaşı bekçiler son anda kurtardı...O anlar kamerada - Haberler
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