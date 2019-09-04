Küçükçekmece'de ücretsiz diş taraması başladı

04.09.2019 11:17

Küçükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde ücretsiz diş taraması başlattı. Bir yıl sürecek taramalardan ilçe halkı ücretsiz faydalanacak. Taramayı gerçekleştiren Diş Hekimi Bahar Gürkan anne ve babaları uyardı: "Çocuğunuzun diş fırçalamasını istiyorsanız, kendiniz dişinizi fırçalayın"



Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kent Konseyi ve Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında, Diş Hekimi Bahar Gürkan Küçükçekmecelilerin ağız ve diş sağlığını kontrol etti. Mehmet Akif Mahalle Muhtarlığı'nda başlayan taramalara Küçükçekmeceliler de büyük ilgi gösterdi.



Başkan Çebi: "Küçükçekmeceliler hayata sağlıkla gülümseyecek"



Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmeceli vatandaşlarımız için ücretsiz ağız ve diş taraması başlattık. İlçe genelinde ve okullarda diş hekimlerimiz tarama yapacak. Küçükçekmeceliler bundan sonra hayata sağlıkla gülümseyecek. Biz vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.



"Çürüğüm Çıktı, Artık Daha Fazla Diş Fırçalayacağım"



Diş taramasına katılan 50 yaşındaki ev hanımı Hatice Altun ise "5 aydır sıkıntım var. Ağrım var. Doktorumuz dişlerime baktı, kontrol etti. Dişçiye yönlendirdi. Buradaki hizmetten çok memnun kaldım. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. 9 yaşındaki İbrahim Tarhanlı ise, "Bir çürüğüm çıktı. Bir dişimin de çekilmesi gerekiyormuş. Günde bir kez diş fırçalıyordum artık daha fazla diş fırçalayacağım" ifadelerini kullandı.



"Halk Ağız ve Diş Sağlığı Konusunda Bilinçsiz"



Taramayı gerçekleştiren Diş Hekimi Bahar Gürkan ise anne ve babalara büyük görev düştüğünü söyleyerek ebeveynlere seslendi:



"Gelen hastalardan görüyoruz. Çocuğun bütün süt dişleri çürük çocuk yemek yiyemiyor. Annesi diyor ki, neden benim çocuğum zayıf, neden benim çocuğum hastalanıyor, yemek yemiyor. Neden çünkü çocuğun dişleri çürük. Sinirleri açığa çıkmış. Ciddi bir bilinçsizlik var. Halk ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçsiz. Her şeyin başı eğitim diyorum. Anne ve babanın eğitimli olması şart. Okullarda eğitim verilmeli, ders kitaplarında olmalı. Anne ve babanın bilinçlenmesi gerekiyor. Anne ve baba bilinçli değilse, çocuk da olamaz. Bizim görevimiz bilinçlendirmeye çalışmak."



Çocuğunuzun diş fırçalamasını istiyorsanız



Çocukların kendilerine anne ve babalarını rol model aldıklarını belirten Gürkan, "Siz çocuğunuza söyleyerek eğitim veremezsiniz, siz çocuğunuza örnek olarak eğitim verebilirsiniz. İstediğiniz kadar çocuğa kızım, oğlum diş fırçala deyin, eğer siz yapmıyorsanız çocuğunuz da bunu yapmayacaktır. Siz faydalı şeyler yapmıyorsanız, çocuğunuzdan da bunu yapmasını beklemeyin. Çocuğunuzun ağız ve diş sağlığına özen göstermesini istiyorsanız öncelikle siz bunu yapacaksınız" dedi.



"Son raddede gelirseniz diş tedavisi pahalı olur"



Anne ve babaların çocuklarının diş bakımlarını yaptırmadıklarını da kaydeden Bahar Gürkan, "Bazı aile sağılığı merkezlerinde diş hekimleri var mesela. Onlara vatandaşları yönlendirmek için yine ulusal bir politika gerekli. Köyde yaşayan bir kişinin de sarayda yaşayanın da diş hekimine ihtiyacı var. 80 milyonun da diş hekimine ihtiyacı var. Aileler bunu önemsemiyorlar. Bir de halkımızda şu var; diş hekimliği tedavisi pahalı diye düşünüyorlar. Neden? Çünkü siz o kadar geç bir dönemde geliyorsunuz ki. Bunların tedavi edilmesi de karmaşık ve komplike olduğu için pahalı oluyor" ifadelerini kullandı.



"Dişlerimiz sadece gülmek için güzel görünmek için yoklar"



Devletin diş sağlığı konusunda önemli adımlar atması gerektiğini de kaydeden Gürkan, "Bu sadece diş hekimlerinin görevi değil, bu toplumsal bir görev. Sosyal kurumlara, devlete düşen bir görev. Nasıl sigara bırakma, obezite bir sorun olarak algılanıyorsa, lütfen devlet ağız ve diş sağlığını da bir sorun olarak algılasın. Ağzımızdaki dişler sadece gülmek için yoklar. İnsanlara güzel görünmek için olan şeyler değil, bir böbreğimiz, bir akciğerimiz vücudumuz için nasıl ayrılmaz bir organsa ağızdaki dişler de vücudumuz için çok önemli bir organdır. Bunun sağlığına özen gösterelim" dedi.



Küçükçekmece Belediyesinin başlattığı proje kapsamında ilk etapta Küçükçekmece'nin 21 mahallesinde diş taraması yapılacak. Sonrasında ise taramalar Küçükçekmece ilçesindeki okullarda devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA