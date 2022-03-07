Son dakika: KÜÇÜKÇEKMECE'DE TRAFİK KAZASI, 2 YARALI

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce park halindeki bir otomobile ardından millet bahçesi demir korkuluklarına çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü Y. B.'nin bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 66 LJ 873 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında duran 77 AAZ 511 plakalı otomobile çarptı. Otomobil savrularak ters yönde dururken, hafif ticari araç ise millet bahçesinin demir korkuluklara çarpıp, durabildi. Kaza sonrası yoldan geçenler, araç sürücülerinin yardımına koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki aracın yaralı sürücüsü Y. B. ile N. B.'yi hastaneye kaldırdı. Ekipler araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.