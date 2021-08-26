Küçükçekmece'de trafik ışığına çarpan araç takla attı: 2 yaralı
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Küçükçekmece'de trafik ışığına çarpan araç takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de trafik ışığına çarpan araç takla attı: 2 yaralı Küçükçekmece'de bir aracın kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarpıp takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de trafik ışığına çarpan araç takla attı: 2 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir aracın kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarpıp takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 RV 0391 plakalı Peugeut 306 marka ve modelli araç henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan trafik ışığının direğine çarpıp takla attı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen trafik ışığının direği yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada, araç içinde bulunan iki kişi yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Trafik polisi ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim ederken kazaya karışan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Küçükçekmece'de trafik ışığına çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de trafik ışığına çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de trafik ışığına çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de trafik ışığına çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

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Küçükçekmece'de trafik ışığına çarpan araç takla attı: 2 yaralı - Haberler
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