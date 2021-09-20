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Küçükçekmece'de Trabzon rüzgarı

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Küçükçekmece'de Trabzon rüzgarı

Küçükçekmece Belediyesi, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenleyeceği Trabzon Günleri'nde memleket hasreti çeken, kente ilgi duyan ve şehri merak eden İstanbulluları ağırlamaya hazırlanıyor.

Küçükçekmece Belediyesi, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenleyeceği Trabzon Günleri'nde memleket hasreti çeken, kente ilgi duyan ve şehri merak eden İstanbulluları ağırlamaya hazırlanıyor.

Küçükçekmece Trabzonlular Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve Trabzon'u bir nebze de olsun yaşatmak ve tanıtmak için düzenlenen organizasyonda Niyazi Koyuncu, Hülya Polat, Erkan Yeşilyurt gibi ünlü sanatçıların yanı sıra Uğur Albayrak, Onay Şahin, Hızır Dinçer, Eftalya Fettahoğlu Emirmiran ve Onur Atmaca da sahne alacak. Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan festivalde misafirlere Karadeniz mutfağının olmazsa olmazları hamsi ve helva ikram edilecek.

Hemşehrilerini ve tüm İstanbulluları Küçükçekmece'de ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Trabzon'umuzun kültürünü, gelenek göreneklerini, müziklerini ve damak tadını Küçükçekmece'mize taşıyoruz. Değerli İstanbulluları, Trabzon havası solumaları, kentimizi anlamaları ve yörenin güzelliklerinden faydalanmaları için Küçükçekmece'ye davet ediyorum" diye konuştu.

23-26 Eylül tarihleri arasında, 4 gün boyunca sürecek festivalde katılımcılar, Trabzon'un kendine has mutfağından, yöresel el sanatlarına, horonundan kemençesine kente dair özledikleri ne varsa bulma imkanına sahip olacak.

Festival Programı;

23 Eylül Perşembe

10: 00 Stantların açılışı

14: 00 Etkinlik Hamsi ve Helva Dağıtımı

18: 00 Protokol Açılış

19: 00 Uğur Albayrak Konser

20: 00 Niyazi Koyuncu Konser

24 Eylül Cuma

10: 00 Stantların açılışı

15: 00 El Sanatları Trabzon Halk Eğitim Merkezi

17: 00 Söyleşi Ali Karaca Trabzondan Esintiler

19: 00 Erkan Yeşilyurt Konser

20: 00 Onay Şahin Konser

25 Eylül Cumartesi

10: 00 Stantların açılışı

10: 00 Sergisi İbrahim Hakkı Gündoğdu

17.00 Söyleşi Haşim Albayrak Trabzon Tarihinden Sayfalar

19.00 Eftalya Fettahoğlu Emirmiran

21.00 Hızır Dinçer

26 Eylül Pazar

10: 00 Stantların açılışı

15: 00 El Sanatları Trabzon Halk Eğitim Merkezi

17: 00 Söyleşi İbrahim Hakkı Gündoğdu Şiirlerle Trabzon

19: 00 Onur Atmaca Konser

21.00 Hülya Polat Konser - İSTANBUL

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Haber: Küçükçekmece'de Trabzon rüzgarı - Haberler
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