Küçükçekmece'de tır'ın dorsesi aşırı yüklemeden dolayı yan yattı

06.09.2019 16:45

KÜÇÜKÇEKMECE'te iplik yüklü TIR'ın dorsesi aşırı yüklemeden dolayı yan yattı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Basın Ekspres yolunda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki Hasan T. (35) yönetimindeki 34 AV 2330 plakalı iplik yüklü TIR'ın dorsesi aşırı yüklemeden dolayı yan yattı. Tehlike oluşturan TIR'ın dorsesini gören sürücü Hasan T. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tehlike oluşturan iplik yüklü TIR dorsesinin çevresine şerit çekti. Yaşanan olay nedeniyle trafik kontrollü şekilde tek şeritten sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. TIR şoförü Hasan T. dorsenin devrilmemesi için dorseyi halatlarla köprü demirlerine bağladı. Dorseyi kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul