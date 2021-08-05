Küçükçekmece'de ters yönde gidip, 5 otomobile çarptı
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Küçükçekmece'de ters yönde gidip, 5 otomobile çarptı

Küçükçekmece'de ters yönde gidip, 5 otomobile çarptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de, caddeye ters yönden giren otomobil sürücüsü, park halindeki 5 otomobile çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de, caddeye ters yönden giren otomobil sürücüsü, park halindeki 5 otomobile çarptı. Caddeyi birbirine katan sürücüye çevredekiler tepki gösterdi.

Küçükçekmece, Halkalı Caddesi'nde gece saatlerinde 34 DHN 352 plakalı otomobilin sürücüsü hızlı bir şekilde ters yönden caddeye girdi. Cadde üzerinde park halindeki 4 otomobile zarar veren sürücü 5. otomobile çarparak durabildi. Yaşananlar sonrası otomobilleri zarar gören kişiler, ters yönden caddeye giren kişiyi darbetmek istedi. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Küçükçekmece'de ters yönde gidip, 5 otomobile çarptı
Küçükçekmece'de ters yönde gidip, 5 otomobile çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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