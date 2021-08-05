Küçükçekmece'de ters yönde gidip, 5 otomobile çarptı
KÜÇÜKÇEKMECE'de, caddeye ters yönden giren otomobil sürücüsü, park halindeki 5 otomobile çarptı.
KÜÇÜKÇEKMECE'de, caddeye ters yönden giren otomobil sürücüsü, park halindeki 5 otomobile çarptı. Caddeyi birbirine katan sürücüye çevredekiler tepki gösterdi.
- İstanbul
Küçükçekmece, Halkalı Caddesi'nde gece saatlerinde 34 DHN 352 plakalı otomobilin sürücüsü hızlı bir şekilde ters yönden caddeye girdi. Cadde üzerinde park halindeki 4 otomobile zarar veren sürücü 5. otomobile çarparak durabildi. Yaşananlar sonrası otomobilleri zarar gören kişiler, ters yönden caddeye giren kişiyi darbetmek istedi. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı