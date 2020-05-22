Küçükçekmece'de terastan düşen epilepsi hastası hayatını kaybetti
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Küçükçekmece'de terastan düşen epilepsi hastası hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de 3 katlı evin terasında boya yaparken düşen epilepsi hastası bir kişi yaşamını yitirdi.

Küçükçekmece'de terastan düşen epilepsi hastası hayatını kaybetti
22.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:16

Küçükçekmece'de 3 katlı evin terasında boya yaparken düşen epilepsi hastası bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak'taki 3 katlı evinin terasına çıkan 33 yaşındaki İdris Baykara, burada boya işleriyle uğraştı.

Bu sırada nöbet geçirdiği tahmin edilen Baykara, iki bina arasındaki boşluğa düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baykara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Baykara'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İdris Baykara'nın eşi ve yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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