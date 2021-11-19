Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın

Küçükçekmece'de 5 katlı binadaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de 5 katlı binadaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kadın İşçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'ndeki 5 katlı binadaki tekstil atölyesinde çıktı. İddiaya göre, işçiler kullandıkları sigaranın izmaritlerini atıkların olduğu bölüme atmasıyla yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören diğer işçiler durumu işyeri sahibine bildirdi. Bunun üzerine işçiler hemen tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenerek ilk müdahaleleri diğer işçiler tarafından yapılan iki kadın işçi, ambulansla tedbir amaçlı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Çaresizliğin fotoğrafı! Kaldıkları baraka yandı, talihsiz kadın ve oğlu ortada kaldı

Çaresizliğin fotoğrafı! Kaldıkları baraka yandı, talihsiz kadın ve oğlu ortada kaldı

 Çalıştığı makineye başı sıkışan işçi, feci şekilde can verdi

Çalıştığı makineye başı sıkışan işçi, feci şekilde can verdi

 Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title