Küçükçekmece'de tekne yangını (1)

Küçükçekmece'de tekne yangını (1)

Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHAKüçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

12.09.2019 16:35
Küçükçekmece'de tekne yangını (1)
Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA
Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin teknedeki yangına müdahale bulunuyor.


Kaynak: DHA
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