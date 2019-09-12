Küçükçekmece'de tekne yangını (1)

12.09.2019 16:35

Kaynak: DHA

Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHAKüçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin teknedeki yangına müdahale bulunuyor.