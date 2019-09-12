Küçükçekmece'de tekne yangını (1)
Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHAKüçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
12.09.2019 16:35
Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA
Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin teknedeki yangına müdahale bulunuyor.
Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin teknedeki yangına müdahale bulunuyor.
Kaynak: DHA