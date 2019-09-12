Küçükçekmece'de tekne yangını (1)
Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHAKüçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
12.09.2019 16:33
Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA
Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin teknedeki yangına müdahale bulunuyor.
Görüntü Dökümü:
Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin teknedeki yangına müdahale bulunuyor.
Görüntü Dökümü:
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-Alevli şekilde yanan tekne
-Ekiplerin müdahalesi
Kaynak: DHA