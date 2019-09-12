Küçükçekmece'de tekne yangını (1)

12.09.2019 16:33

Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHAKüçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin teknedeki yangına müdahale bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Alevli şekilde yanan tekne

-Ekiplerin müdahalesi

Kaynak: DHA