KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEKNE ALABORA OLDU, 4 KİŞİ KURTARILDI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEKNE ALABORA OLDU, 4 KİŞİ KURTARILDI

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TEKNE ALABORA OLDU, 4 KİŞİ KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı / Vedat Bayraktar - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE Menekşe Sahili'nde içinde 4 kişinin olduğu bir tekne alabora oldu.

KÜÇÜKÇEKMECE Menekşe Sahili'nde içinde 4 kişinin olduğu bir tekne alabora oldu. Başka bir teknenin yardımına gittiği 4 kişi kurtarıldı.

Olay akşam saatlerinde Menekşe Sahili'nde yaşandı. İddiaya göre, sahilden denizin açıklarına çıkan bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. İçinde 4 kişinin bulduğu teknenin battığını görenler, durumu ekiplere haber verdi. Sahilden çıkan başka bir tekne, denizde bulunan 4 kişiyi kurtararak sahile getirdi. Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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(Cep telefonu kamerası)

-Kurtarma çalışmaları

-Alabora olan tekneden detay

-Kurtarmaya gelen tekneden detay

-Sahilde kurtarma çalışmalarını izleyenler

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat Bayraktar

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