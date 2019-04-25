Küçükçekmece'de Tecavüze Uğrayan 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Hastaneden Taburcu Edildi
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde cinsel istismara maruz kaldıktan sonra hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki kız çocuğu taburcu edildi. İstanbul Tabip Odası, sosyal medyada hayatını kaybettiği yönünde ortaya atılan spekülasyonları yalanlayarak, küçük kızın durumunun iyi olduğunu duyurdu.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde tecavüze uğrayan ve sonrasında hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki kız çocuğu taburcu edildi.
İstanbul Tabip Odası, sosyal medyada küçük kızın hayatını kaybettiği yönünde ortaya atılan spekülasyonları yalanlayarak, durumunun iyi olduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com