Küçükçekmece'de Tecavüze Uğrayan 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Hastaneden Taburcu Edildi

Küçükçekmece'de Tecavüze Uğrayan 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Hastaneden Taburcu Edildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde cinsel istismara maruz kaldıktan sonra hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki kız çocuğu taburcu edildi. İstanbul Tabip Odası, sosyal medyada hayatını kaybettiği yönünde ortaya atılan spekülasyonları yalanlayarak, küçük kızın durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Küçükçekmece'de Tecavüze Uğrayan 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Hastaneden Taburcu Edildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde tecavüze uğrayan ve sonrasında hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki kız çocuğu taburcu edildi.

İstanbul Tabip Odası, sosyal medyada küçük kızın hayatını kaybettiği yönünde ortaya atılan spekülasyonları yalanlayarak, durumunun iyi olduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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