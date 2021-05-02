Küçükçekmece'de tam kapanma saatinde kumar oynatılan kahvehaneye baskın

Küçükçekmece'de, tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı saatlerde kahvehanede bulunan 10 kişiye para cezası kesildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Küçükçekmece'de, tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı saatlerde kahvehanede bulunan 10 kişiye para cezası kesildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, daha önce mühürlenmiş olan bir kahvehaneye girerek, içeride inceleme yaptı.

Sandalyelerin masaların etrafında dizili olduğunu, oyun kağıtları ile bir miktar paranın da masanın üzerinde bulunduğunu gören ekipler, kahvehanenin bulunduğu binanın çatı katına çıktıklarında, kumar oynayan şahısların burada saklandığını tespit etti.

Polis ekipleri, kahvehane sahibi O.K'ya "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" ile "mühür fekki" suçlarından adli işlem yaparken, içeride bulunan 10 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplamda 38 bin 159 TL para cezası kesildi. Bu kişilerden 9'una ayrıca kumar oynamaktan 12 bin 24 TL para cezası uygulandı.

Polis tarafından tekrar mühürlenen iş yerinin faaliyetlerine son verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş