KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAKLA ATAN ARAÇ İKİ OTOMOBİLE ÇARPARAK DURDU 2 YARALI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAKLA ATAN ARAÇ İKİ OTOMOBİLE ÇARPARAK DURDU 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıkıp ağacı deviren otomobil, takla atarak önce yolda ilerleyen otomobile ardından park halindeki otomobile çarparak durdu.

KÜÇÜKÇEKMECE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıkıp ağacı deviren otomobil, takla atarak önce yolda ilerleyen otomobile ardından park halindeki otomobile çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı. Ağacı devirip karşı şeride geçen araç, takla atarak önce yolda ilerleyen bir otomobile ardından park halindeki otomobile çarparak durdu. Kazada yolda ilerlerken çarpılan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Takla atan aracın sürücüsü, kaza sonrası kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaçan sürücünün yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAKLA ATAN ARAÇ İKİ OTOMOBİLE ÇARPARAK DURDU 2 YARALI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAKLA ATAN ARAÇ İKİ OTOMOBİLE ÇARPARAK DURDU 2 YARALI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAKLA ATAN ARAÇ İKİ OTOMOBİLE ÇARPARAK DURDU 2 YARALI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAKLA ATAN ARAÇ İKİ OTOMOBİLE ÇARPARAK DURDU 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAKLA ATAN ARAÇ İKİ OTOMOBİLE ÇARPARAK DURDU 2 YARALI - Haberler
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