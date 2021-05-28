KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAHLİYE GERGİNLİĞİ

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de yıkım kararına rağmen evlerinden çıkmayan aileler, gerginliğe neden oldu.

Küçükçekmece'de yıkım kararına rağmen evlerinden çıkmayan aileler, gerginliğe neden oldu.

Bina sakinlerinden biri pencereye çıkıp kendini atacağını söylerken gerginli, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin araya girmesiyle son buldu.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartman için yıkım kararı alındı. Karar kiracılara bildirildi. Kararı duyan apartman sakinleri, evlerinden çıkmayacağını söyledi. Bunun üzerine arsa sahibinin avukatı olay yerine polis çağırdı. Karşısında polisleri gören bina sakinleri evlerinden çıkmayacaklarını söyleyip, tepki göstermeye başladı. Polislerin uyarılarına rağmen apartman sakinleri, zorluk çıkarmaya başladı. Polis, sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir apartman sakini kadın ise 2'nci kattaki evinin penceresine çıkarak kendini aşağı atacağını söyledi. Bir kadın ise komşuları ile polisler arasında yaşananları gözyaşları içinde izledi.

Yaşanan gerginlik üzerine, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de sokağa geldi. Çebi, her iki tarafı dinledikten sonra arsa sahibinin avukatı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çebi, telefon konuşmasında avukatı ikna ederek 15 gün süre istedi. Boşaltılması gereken apartmandakiler, 15 gün sonra belediyeye ait sosyal konutlara yerleştirileceği öğrenildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAHLİYE GERGİNLİĞİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAHLİYE GERGİNLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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