KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ KARIŞTIRDI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ KARIŞTIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

, KÜÇÜKÇEKMECE'de küçük çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi.

, KÜÇÜKÇEKMECE'de küçük çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, yabancı uyruklu şüpheli, küçük çocuklara, taciz girişiminde bulundu. Şüpheliyi görenler duruma müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sevk edildi. Şüpheliyi, mahallelinin elinden polis, aldı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü.

Mahalle sakini Yusuf Yıldız, "Daha önce de bu olay oldu. Komşuların çocukları 'Bu adam bize sarkıntılık ediyor' dediler. Takip edip, yakaladık. Bize 'İranlıyım' dedi. Türkçesi zayıftı" diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ KARIŞTIRDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ KARIŞTIRDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ KARIŞTIRDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE TACİZ İDDİASI MAHALLEYİ KARIŞTIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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