Son dakika haberi | Küçükçekmece'de şüpheli ölüm - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Küçükçekmece'de şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Küçükçekmece'de şüpheli ölüm Aracının içinde başına poşet geçirilmiş şekilde bulundu Aracında arka koltuğunda açık piknik tüpü bulundu Küçükçekmece'de bir adam arabasının içinde başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu.

Küçükçekmece'de şüpheli ölüm

Aracının içinde başına poşet geçirilmiş şekilde bulundu

Aracında arka koltuğunda açık Piknik tüpü bulundu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir adam arabasının içinde başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu. Aracın arka koltuğunda ise açık şekilde piknik tüpü olduğu öğrenildi. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak.

Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi 1235 Sokak'ta yaşandı. Park halindeki aracın içinde başına poşet geçirilmiş vaziyette biri olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri araç içindeki adamın hayatta olmadığını ve arka koltukta açık şekilde piknik tüpü olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri aracın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ölü olarak bulunan şahsın olay yerine gelen akraba ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yeri inceleme ekipleri araç ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra ceset ambulansla adli tıp morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak.

Olayı gören mahalle sakinlerinden biri " Geldik baktık ceset ön koltukta başına bir poşet geçirmiş. Arka koltukta iki tane tüp açmış, piknik tüpü. Kendi kendine intihar etmiş. 3-4 saattir burada. Saat 2'den beri buradaymış. Erkek, 27 yaşında" dedi.

(FT-MD- MB-

Son dakika haberi | Küçükçekmece'de şüpheli ölüm

Son dakika haberi | Küçükçekmece'de şüpheli ölüm

Son dakika haberi | Küçükçekmece'de şüpheli ölüm

Son dakika haberi | Küçükçekmece'de şüpheli ölüm
İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Son Dakika Haberleri
İstanbul'un göbeğinde esrarengiz ölüm! Aracın içinde kafasında poşetle bulundu

İstanbul'un göbeğinde esrarengiz ölüm! Aracın içinde kafasında poşetle bulundu

 İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı

İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bensu Soral Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu
Spor Stefan Kuntz Cristiano Fatih Terim Nihat Özdemir Hamit Altıntop
Tüm Haberler Adnan Menderes Rüya Tabirleri Gazeteler Şans Oyunları Ali İhsan Su Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Küçükçekmece'de şüpheli ölüm - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 23:00:30. #1.11#