Küçükçekmece'de su saatlerini çalan hırsız kovalayan kadın kamerada
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Küçükçekmece'de su saatlerini çalan hırsız kovalayan kadın kamerada

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir mahalleye dadanan hırsızlar 3 dairenin bulunduğu binadaki su saatlerini çaldı.

Küçükçekmece'de su saatlerini çalan hırsız kovalayan kadın kamerada
04.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:10
KÜÇÜKÇEKMECE'de bir mahalleye dadanan hırsızlar 3 dairenin bulunduğu binadaki su saatlerini çaldı. Mahalledeki bir kadının fark edip peşinden koştuğu hırsız,  pazar yerine girerek izini kaybettirdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 1 Haziran günü Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi.  Elindeki çuvalla sokak aralarında dolaşan hırsız bir evin boş olduğunu görüp içeri girdi. Önce bir odadaki elektronik eşyaları çalan hırsız daha sonra binanın merdiven altında bulunan su saatlerine yöneldi. 3 dairenin birden su saatlerin çalan hırsız evin bahçesinden çıkarken binada sakini Şenay Umay tarafından fark edildi.  Bahçeden çıkan kişinin hırsız olduğunu anlayan 61 yaşındaki Şenay Umay hırsızın arkasından koşmaya başladı. Hırsızın arkasından koşarken aynı zamanda yardım için bağıran Şenay Umay'a kimse yardım etmeyince sırtındaki çuvalla pazar yerine giren hırsız izini kaybettirdi. Kovalamaca sırasında telefonunu yere düşüren hırsız geri dönüp aldı. Hırsızla yaşanan kovalamaca anları güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

"YAKALAYIN DİYE BAĞIRDIM HİÇ KİMSE UMURSAMADI"

Yaşadığı olayı anlatan Şenay Umay, daha önce de evlerinde hırsızlığın yaşandığını söyledi. Hırsızın arkasından koşarken kimsenin umursamadığını ifade eden Umay, "Bizim burada fazladan odamız var oraya 4-5 sefer girdiler ne var ne yok toplayıp götürdüler. Biz hurda diye peşine düşmedik. Evin çatısına da çıkıyorlar. Sonra ben bahçeye geldim, kapının açık olduğunu gördüm. Buradan bir adam çıktı peşine düştüm, hırsız diye kovaladım ama yakalayamadım.  Pazar vardı pazarın içine gitti ben koşamadım, yetişemedim. Döndüm geldim, baktım ki saatleri toplamış. Arkasından hırsız gidiyor, yakalayın diye bağırdım ama hiç kimse umursamadı." dedi.

"EVDEN KİMSE ÇIKAMIYOR ARTIK"Yine aynı binada oturan Volkan Taşkın da hırsızların birlikte hareket ettiğini iddia etti. Mahalle sakinlerinin evden çıkamadığını belirten Taşkın, "Bu adamlar buraya dadanmış, bir an önce bunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Geliyorlar, hırsızlık yapıyorlar maddi sıkıntısını biz yaşıyoruz. Gündüz saatleri ellerinde çuvalla bakıyorlar neresi boş diye. Bizim yan tarafa giriyorlar, bu tarafa giriyorlar su saatlerini çalıyorlar. Evden kimse çıkamıyor artık. Ev boş olduğu zaman görüyorlar. Demek ki burada haberleşiyorlar birbirleriyle. Bir an önce çözüme kavuşmasını istiyorum" dedi. Hırsızlık nedeniyle bir süre susuz kalan bina sakinleri çalınan su saatlerinin yerine yenilerini alıp taktırdı.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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