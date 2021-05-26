KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAKTAN GEÇENLERİ RASTGELE BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAKTAN GEÇENLERİ RASTGELE BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de yoldan geçen iki kişiyi rastgele bıçaklayan şüpheli, bir kişiye de odunla vurup darbetti.

Küçükçekmece'de yoldan geçen iki kişiyi rastgele bıçaklayan şüpheli, bir kişiye de odunla vurup darbetti. Bıçaklama anı kameraya yansırken, yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi sabah namazından döndükleri sırada Suriye uyruklu A.K.A. tarafından caddenin farklı yerlerinde bıçaklandı. İki kişiyi rastgele bıçaklayan şüpheli başka bir kişiyi odunla vurup darbetti. Bıçakla yaralananlar hastaneye kaldırılırken bir kişinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar ve yakınları karakola giderek şikayetçi oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli A.K.A. yakalanarak, gözaltına alındı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAKTAN GEÇENLERİ RASTGELE BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAKTAN GEÇENLERİ RASTGELE BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAKTAN GEÇENLERİ RASTGELE BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAKTAN GEÇENLERİ RASTGELE BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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