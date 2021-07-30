KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAK ORTASINDA BÖYLE KURŞUN YAĞDIRDI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAK ORTASINDA BÖYLE KURŞUN YAĞDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAK ORTASINDA BÖYLE KURŞUN YAĞDIRDIHaber-Kamera: Ahmet YEŞİLMEN- Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL, (DHA) Küçükçekmece'de sokak ortasında Osman T.'nin, Taner Arıkan'a bilinmeyen nedenle kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAK ORTASINDA BÖYLE KURŞUN YAĞDIRDI

Haber-Kamera: Ahmet YEŞİLMEN- Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL, (DHA) Küçükçekmece'de sokak ortasında Osman T.'nin, Taner Arıkan'a bilinmeyen nedenle kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi Seda Sokak'ta meydana geldi. Osman T. ile Taner Arıkan bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Osman T., yanında getirdiği silahla Taner Arıkan'a kurşun yağdırdı. Kanlar içerisinde yere yığılan Taner Arıkan'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, Osman T. olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri ise Osman T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Sokak ortasındaki kavga ve silahla ateş edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAK ORTASINDA BÖYLE KURŞUN YAĞDIRDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAK ORTASINDA BÖYLE KURŞUN YAĞDIRDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAK ORTASINDA BÖYLE KURŞUN YAĞDIRDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE SOKAK ORTASINDA BÖYLE KURŞUN YAĞDIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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