KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRIDA 22 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRIDA 22 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRIDA 22 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI Küçükçekmece'de bir kafenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Mustafa A. yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRIDA 22 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI
30.06.2020 01:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 01:48

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRIDA 22 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI
Küçükçekmece'de bir kafenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Mustafa A. yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olay, Fatih Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin otoparkında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla cadde üzerindeki bir kafenin otoparkında Mustafa A.'nın üzerine ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Mustafa A. yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa A. ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine alırken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede delil araştırması yaptı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

- Rk

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı Haber
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Haber
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı Haber
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı Haber
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Altının gram fiyatı 390,8 liradan işlem görüyor Haber
Altının gram fiyatı 390,8 liradan işlem görüyor
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı Haber
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz
Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Tarım Bakanlığını protesto eden besici, köyün ortasında süt banyosu yaptı
Tarım Bakanlığını protesto eden besici, köyün ortasında süt banyosu yaptı
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Oğuzhan Koç Kenan Doğulu Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Çocuk Bursa Temmuz
Şu an buradasınız: KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRIDA 22 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 02:10:00. #1.14#
title