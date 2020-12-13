Küçükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı
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Küçükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı

13.12.2020 03:36 | Son Güncelleme: 13.12.2020 03:44
Küçükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde bir kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde bir kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Saldırı sonrası bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri arıyor.

Olay Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'de gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler plakası belli olmayan bir otomobille Deve Kuşu Sokağı'na gelerek ismi öğrenilemeyen bir kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Saldırı sonrası şüpheliler hızla olay yerinden araçla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, bacağından yaralanan kişi de mahalle sakinlerinin yardımıyla en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta geniş çaplı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri şüphelilerin kaçtığı otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

 


- İstanbul
Küçükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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