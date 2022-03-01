KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KUAFÖRE SİLAHLI SALDIRI, 5 YARALI - Haberler

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KUAFÖRE SİLAHLI SALDIRI, 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KUAFÖRE SİLAHLI SALDIRI, 5 YARALI

Kçükçekmece'de erkek kuaförüne yapılan silahlı saldırıda, 5 kişi yaralandı.

Kçükçekmece'de erkek kuaförüne yapılan silahlı saldırıda, 5 kişi yaralandı.

Olay, Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce cadde üzerindeki bir kuaföre ateş açıldı. Saldırısı sırasında 5 kişinin yaralandığı bildirilirken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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