KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KUAFÖRE SİLAHLI SALDIRI, 5 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kçükçekmece'de erkek kuaförüne yapılan silahlı saldırıda, 5 kişi yaralandı.
Kçükçekmece'de erkek kuaförüne yapılan silahlı saldırıda, 5 kişi yaralandı.
Olay, Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce cadde üzerindeki bir kuaföre ateş açıldı. Saldırısı sırasında 5 kişinin yaralandığı bildirilirken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı - Güncel