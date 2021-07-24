KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGADA KAFASINDAN YARALANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGADA KAFASINDAN YARALANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'DE iki grup arasında çıkan kavgada başından yaralanan Osman G. (35) hayatını kaybetti.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE iki grup arasında çıkan kavgada başından yaralanan Osman G. (35) hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve birçok suç kaydı bulunan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olay dün akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi, Balıkçın Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların olay yerine akrabalarını çağırması üzerine büyüyen kavgada silahlı çatışma çıktı. Çıkan silahlı çatışmada Osman G. (35) başından, Sezgin Ö. (35) ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan Osman G.?nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Ş.A (21), M.H.T. (24) ve F.E.'nin (23) Kasten yaralama, Hırsızlık, Uyuşturucu dahil olmak üzere birçok suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGADA KAFASINDAN YARALANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGADA KAFASINDAN YARALANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGADA KAFASINDAN YARALANAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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