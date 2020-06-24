Küçükçekmece'de silahlı kavga, 3 yaralı
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Küçükçekmece'de silahlı kavga, 3 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'de otomobille sokaktan hızlı geçtiği iddia edilen bir grup, kendilerini uyaranlarla kavga ettikten sonra üzerine tabancayla ateş açtı.

Küçükçekmece'de silahlı kavga, 3 yaralı
24.06.2020 03:04 | Son Güncelleme: 24.06.2020 03:21

KÜÇÜKÇEKMECE'de otomobille sokaktan hızlı geçtiği iddia edilen bir grup, kendilerini uyaranlarla kavga ettikten sonra üzerine tabancayla ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı

Olay saat 01.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Şadırvan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre içinde 4 kişinin olduğu bir otomobil sokaktan hızla gittiği için sokakta bulunanlar tarafından yavaş gitmesi için uyarıldı. Bunun üzerine otomobilden inen kişiler ile kendilerini uyaranlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inenler tartıştıkları kişilere tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda  Sergen A., Sertaç Y. ve Beyhan K. yaralandı, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. 

POLİS İNCELEME YAPTI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken,  ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yaşandığı yerde delil incelemesi yaptı. Yerdeki boş mermi kovanları inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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