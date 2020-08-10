Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1 yaralı Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cennet Mahallesi Antikalar Caddesi'nde Yalçın A. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucu Yalçın A. yaralandı. Silahlı şüpheli, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Yalçın A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Caddede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA