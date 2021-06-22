Küçükçekmece'de "Sıfır Atık" Farkındalık Kampanyası
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Küçükçekmece'de "Sıfır Atık" Farkındalık Kampanyası

Küçükçekmece'de 'Sıfır Atık' Farkındalık Kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de başlatılan Sıfır Atık Farkındalık Kampanyası kapsamında atıkların geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

Küçükçekmece'de başlatılan Sıfır Atık Farkındalık Kampanyası kapsamında atıkların geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

Küçükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Yenimahalle pilot bölge seçilerek Sıfır Atık Farkındalık Kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında saha ekiplerince mahalle sakinlerine geri dönüşüm için bilgilendirmeler yapıldı, poşetler dağıtıldı. Projeyle geri dönüşüme girebilecek atıklar bu poşetlere konulacak ve belediye ekipleri tarafından haftada bir gün düzenli olarak toplanacak.

"Tüm Küçükçekmece'de uygulamayı düşünüyoruz"

Proje hakkında konuşan Küçükçekmece Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü'nde görevli Çevre Mühendisi Aylin Özgül, "Küçükçekmece Belediyesi olarak Yeni Mahalle'yi pilot bölge olarak seçtik. ve burada haftada bir gün vatandaşlarımızın evlerinden ambalaj atıklarını kapıdan toplama yapacağız. Bu proje kapsamındaki arkadaşlarımız tek tek vatandaşlara poşet dağıtıp bilgilendirme yapmaktadır. 'Sıfır Atık' projesi kapsamında farkındalık oluşturmak için başlattığımız bir kampanya. İlk hedefimiz Yeni Mahalle daha sonra tüm Küçükçekmece'de uygulamayı düşünüyoruz" dedi.

"Bence çok güzel bir proje"

Proje hakkında görüşlerini dile getiren vatandaşlardan Süleyman Kılıç, "Her bir parça geri dönüşüme döndüğü için bir ekonomik değeri olacaktır. Bence çok güzel bir proje, çok teşekkür ediyorum düşünenlere ve başlatanlara" dedi. Çevre esnafı ise projenin geri dönüşüme önemli kazanımlar sağlayacağına dikkat çekti. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de 'Sıfır Atık' Farkındalık Kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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