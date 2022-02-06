KÜÇÜKÇEKMECE'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KÜÇÜKÇEKMECE'de seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün gece saat 02.00 civarında seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Otomobilin sürücüsü kendisini araçtan dışarı attı ve hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yanan arabayı söndürdü. Kullanılamaz hale gelen araba çekici tarafından yoldan kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Küçükçekmece, Otomobil, Güncel, Haber

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