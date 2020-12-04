Küçükçekmece'de servis aracı markete girdi: 3 yaralı
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Küçükçekmece'de servis aracı markete girdi: 3 yaralı

04.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 04.12.2020 09:41

Küçükçekmece'de servis aracı markete girdi: 3 yaralı Küçükçekmece'de personel taşıyan servis aracı frenin boşalmasıyla bir binanın dükkanına girdi.

Küçükçekmece'de servis aracı markete girdi: 3 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de personel taşıyan servis aracı frenin boşalmasıyla bir binanın dükkanına girdi. Faciadan dönülen kazada 3 kişi yaralanırken kaza anında güvenlik kameraları kayıttaydı.

Kaza Küçükçekmece'de sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Hakim E. idaresindeki 34 LNR 184 plakalı personel servisi iddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken freni boşaldı. Sürücü çevre güvenliği için servis aracını bir binaya doğru kırıp bir markete girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Faciadan kıl payı dönülen kazada serviste bulunan şoför Hakim E., Ceylan T., ve Hayrettin D. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçta ve dükkanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kaza anında güvenlik kameraları kayıttaydı.

"Gözlerimize inanamadık"

Kazayı gören Abdullah Mecit, şok olduklarını belirterek, "Sabah işe gelirken freni boşalıyor bilinçli olarak dükkana aracı kırıyor. Servis aracının içinde 3 kişi vardı çok şükür bir şeyleri yoktu."

Küçükçekmece'de servis aracı markete girdi: 3 yaralı
Küçükçekmece'de servis aracı markete girdi: 3 yaralı
Küçükçekmece'de servis aracı markete girdi: 3 yaralı
Küçükçekmece'de servis aracı markete girdi: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ

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