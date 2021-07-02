Küçükçekmece'de sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada
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Küçükçekmece'de sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada

Küçükçekmece'de sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de bakkala müşteri kılığında giren kimliği belirsiz iki kişi, dolu sadaka kutusunu çaldı.

Küçükçekmece'de bakkala müşteri kılığında giren kimliği belirsiz iki kişi, dolu sadaka kutusunu çaldı. Pişkin hırsızlar sadaka kutusunu çaldıktan sonra su alıp dükkandan çıkarken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde bir bakkalda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kişi, müşteri kılığında dükkana girdi. Hırsızlardan biri gözcülük yaparken, diğer ise iş yeri sahibinin arka tarafa çay almaya gittiği sırada sadaka kutusunu alarak montunun içine koydu. İçinde yaklaşık 500 TL olan sadaka kutusunu çalan hırsızlar daha sonra hiçbir şey olmamış gibi, su alıp dükkandan çıktı. Aynı günün akşam saatlerinde sadaka kutusunu bırakan adam dükkana gelerek, kutuyu almak istedi. Ancak kutu bulunamayınca dükkan sahibi Abit Aras, güvenlik kameralarını inceledi. Kamerada iki kişinin kutuyu çaldığını tespit etti.

Aras, daha sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kamera kayıtlarını inceledikten sonra şüphelileri yakalamak için çalıma başlattı.

Olay hakkında konuşan iş yeri sahibi Abit Aras, "Arkaya çay almaya giderken, o arada gelmiş sadaka kutusunu çalmışlar. Çay almaya gidip döndüğümde dolaptan iki kişi su alıyorlardı, fark etmedim. Montla gelmişler, aslında şüphelenmiştim ama sadaka kutusuna göz dikecekleri aklıma gelmedi. Akşam sadaka kutusunu bırakan hoca geldi, birlikte baktık. Sadaka kutusunun olmadığını gördüm. Sonra kameralara baktım, sonra iki kişi gelip sadaka kutusunu alıyorlar. Üç aydır biriktiriyorduk, tahminimce 450-500 TL vardı. Şikayetçi olduk, kamera kayıtlarını polise bildirdim. Polis yakalamaya çalışıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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