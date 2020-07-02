KÜÇÜKÇEKMECE'DE SABAH TIKA BASA OLAN MİNİBÜS DENETİMLERDE BOŞ KALDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SABAH TIKA BASA OLAN MİNİBÜS DENETİMLERDE BOŞ KALDI

Koronavirüs salgınına rağmen Küçükçekmece'de sabah saatlerinde tıka basa yolcu taşıyan minibüsler kameralara yansımıştı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SABAH TIKA BASA OLAN MİNİBÜS DENETİMLERDE BOŞ KALDI
02.07.2020 18:54 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:24

Koronavirüs salgınına rağmen Küçükçekmece'de sabah saatlerinde tıka basa yolcu taşıyan minibüsler kameralara yansımıştı. Akşam saatlerinde aynı noktada yapılan denetimlerde minibüslerin boş olması dikkat çekti.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde sabah saatlerinde minibüslerin tıka basa olduğu kameralara yansımıştı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde aynı caddede denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde minibüsler durdurularak ayakta yolcu olup olmadığı kontrol edildi. Sabah saatlerinde tıka basa dolu olan minibüslerin iş çıkış saatlerinde boş olması dikkat çekti.  "ŞOFÖRLER UYGULAMA OLDUĞUNU BİLİYOR VE BOŞ GELİYOR"Mahalle sakini Ahmet Gürbüz, "Sabahları minibüsler tıka basa dolu oluyor. Minibüs şoförleri şuan uygulama olduğunu biliyor ve boş geliyor. Uygulama olduğundan şoförlerin haberi var, yolcuları indirerek geliyorlar. Normalde akşam saatlerinde de dolu oluyordu ama şuan bir yoğunluk yok. Bu da birbirinden haberleri olduğunun göstergesi. Burası sanayi bölgesi, birbirinden haberi olmaması imkansız. Şuan buradan geçen minibüsün içinde 6-7 kişi vardır. Burada uygulama yapıldığını bilen bir alt caddeden gidiyor" dedi. "YUKARIDA YOLCULARI İNDİRİYORLAR" 

Ramazan Eken ise "Bu saatte yapılan uygulamadan minibüs sürücülerinin haberi var. Hepsinin birbirlerinden haber var. Yukarıda yolcuları indiriyorlar. Mehmet Akif Mahallesi bu saatlerde bu şekilde olmaz. Daha yoğun oluyordu. Hepsinin birbirlerinde telefonları var. Bu tür uygulamalardan haberleri oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Haber
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar Haber
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde Haber
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı Haber
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Yabancı kuralı TFF'nin izniyle önümüzdeki sezon 12'ye iniyor
Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Yabancı kuralı TFF'nin izniyle önümüzdeki sezon 12'ye iniyor
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Hırsızlık yaparken yakalanan kadın 'Korona testim pozitif bilginiz olsun' diyerek kurtulmaya çalıştı
Hırsızlık yaparken yakalanan kadın "Korona testim pozitif bilginiz olsun" diyerek kurtulmaya çalıştı
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Cahit Özkan Esra Erdoğan Halife Hafter Berat Albayrak
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Fatih Terim Mete Kalkavan Ali Palabıyık Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Karar Ankara Temmuz Futbolcu
Şu an buradasınız: KÜÇÜKÇEKMECE'DE SABAH TIKA BASA OLAN MİNİBÜS DENETİMLERDE BOŞ KALDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 19:47:51. #1.15#
title