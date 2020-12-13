KÜÇÜKÇEKMECE'DE RESTORANDAN CEP TELEFONUN ÇALINMA ANI KAMERADA
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE RESTORANDAN CEP TELEFONUN ÇALINMA ANI KAMERADA

13.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:11
KÜÇÜKÇEKMECE'DE RESTORANDAN CEP TELEFONUN ÇALINMA ANI KAMERADA

Küçükçekmece'de restorandan cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.

Küçükçekmece'de restorandan cep telefonu çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi üzerindeki ocakbaşı restoran içerisinden 5 Aralık'ta cep telefonu çalındı. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve şüphelinin B.M. (17) olduğunu tespit etti. Şüpheli 9 Aralık'ta Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı Şüpheli, "Açıktan Hırsızlık" suçundan 11 Aralık'ta sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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