KÜÇÜKÇEKMECE'DE RESTORANDAN CEP TELEFONUN ÇALINMA ANI KAMERADA

Küçükçekmece'de restorandan cep telefonu çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi üzerindeki ocakbaşı restoran içerisinden 5 Aralık'ta cep telefonu çalındı. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve şüphelinin B.M. (17) olduğunu tespit etti. Şüpheli 9 Aralık'ta Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı Şüpheli, "Açıktan Hırsızlık" suçundan 11 Aralık'ta sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı