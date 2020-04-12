Küçükçekmece'de polise saldıran 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Küçükçekmece'de polise saldıran 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Küçükçekmece'de parkta oturdukları sırada kendilerini evlerine gitmeleri yönünde uyaran polis memurlarına saldıran 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de polise saldıran 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de parkta oturdukları sırada kendilerini evlerine gitmeleri yönünde uyaran polis memurlarına saldıran 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde Florya Sokak üzerinde dün saat 13.00 sıralarında devriye görevinde bulunan polis ekipleri, parkta oturan şahısları sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerine dönme konusunda uyarılarda bulunmuştu. Uyarıları dikkate almayan grup, yaşanan tartışma sonrasında polise saldırmış, daha sonra ise olay yerine çok sayıda sevk edilen ekip 6 kişiyi gözaltına almıştı. Kanarya Polis Merkezine götürülen şüpheliler Cengiz H. (18), İbrahim H. (36), Devrim H. Hasan H. (26), Hakim H. ile Hüseyin H. burada yapılan işlemlerin ardından 'Görevli memurlara mukavemet', 'Cumhurbaşkanına Hakaret', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Kasten Yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Mala Zarar verme' konularından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Devrim H., Hasan H., Hakim H. ile Hüseyin H. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İbrahim H. adli kontrol şartıyla, Cengiz H. İse adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA