Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE POLİS ARAÇLARININ DA KATILDIĞI DÜĞÜN KONVOYU - Haberler
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Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE POLİS ARAÇLARININ DA KATILDIĞI DÜĞÜN KONVOYU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KÜÇÜKÇEKMECE'de polis araçları sirenler çalarak düğün konvoyuna katıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de polis araçları sirenler çalarak düğün konvoyuna katıldı. Bir süre mahalle ve caddelerde dolaşan düğün konvoyunun görüntülerini bir mahalle sakini cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler dün saat 18.30 sıralarında Halkalı Caddesi'nde kayda alındı. Sirenleri ve çakarları yanan 3 polis aracı düğün konvoyuna katıldı. Bir süre mahalle ve caddelerde dolaşan konvoy bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sirenler çalarak caddede ilerleyen düğün konvoyunu görenler şaşkınlık yaşadı. Yaşanan olayı anlatan bir esnaf, Dün çalışırken konvoy şeklinde siren sesleri duyduk. Kapalı alanda olduğumuz için kaç araç olduğunu bilemeyeceğim ama yoğun bir konvoy vardı. Yoğun bir ses vardı. İçeride müzik olmasına rağmen duyuldu. Sefaköy'e doğru gittiler diye konuştu.

Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE POLİS ARAÇLARININ DA KATILDIĞI DÜĞÜN KONVOYU

Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE POLİS ARAÇLARININ DA KATILDIĞI DÜĞÜN KONVOYU

Son dakika gündem: KÜÇÜKÇEKMECE'DE POLİS ARAÇLARININ DA KATILDIĞI DÜĞÜN KONVOYU

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