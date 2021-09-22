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Son dakika! Küçükçekmece'de piyanist tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Küçükçekmece'de çeşitli mekanlarda piyanistlik yapan şahıs, arkadaşlık ettiği kadını karnından bıçaklayarak yaraladı.

KÜÇÜKÇEKMECE (İHA) - Küçükçekmece'de çeşitli mekanlarda piyanistlik yapan şahıs, arkadaşlık ettiği kadını karnından bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan piyanist ise tutuklandı.

Olay, 19 Eylül Pazar günü Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Küçükçekmece'de çeşitli mekanlarda serbest piyanistlik yapan Oktay K. (35), sabah arkadaşlık ettiği Filiz Akgöz'ün (33) iş yerine gitti. İkili daha sonra taksiyle Oktay K.'nın evine giderken aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen piyanist, taksiden inerek başka bir taksiyle Atatürk Mahallesi'nde bir sitede bulunan evine gitti. Bir süre sonra Filiz Akgöz de Oktay K.'nın evine geldi. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, Akgöz kavga sırasında karnından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Oktay K. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede hayatını kaybeden kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ifadesi alınan Oktay K., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Filiz Akgöz'ün geçtiğimiz mayıs ayında Oktay K.'dan kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıkan piyanist Oktay K.'nın "Tartışma alevlenince elinde bıçak vardı. Sakinleştirmeye çalıştım, bıçağı karnına sapladı. Yarasına tampon yaparak 112'yi aradım" dediği ileri sürüldü.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Son dakika! Küçükçekmece'de piyanist tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika! Küçükçekmece'de piyanist tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika! Küçükçekmece'de piyanist tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika! Küçükçekmece'de piyanist tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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