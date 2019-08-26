26.08.2019 09:43

Küçükçekmece'de pitbull dehşeti...Yavru kediyi saniyeler içerisinde parçaladığı an kamerada

-Yavru kediye saldıran Pitbull, sahibi tarafından defalarca tekmelenmesine rağmen kediyi bırakmadı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir site içerisinde gezmeye çıkartılan Pitbull cinsi köpek kaldırım üzerinde bulunan bir yavru kediye bir anda saldırarak saniyeler içerisinde parçaladı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, site içerisinde yaşayan vatandaşlar köpeğin burada tutulmasından dolayı tedirginlik yaşadı.

Pitbull cinsi köpeğin kediye saldırdığı sırada sahibi olduğu düşünülen şahsın köpeği tekmelemesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, site içerisinde yaşayan vatandaşların köpeğin burada tutulmasından dolayı tedirginlik yaşadı.

Yasak olmasına rağmen ısrarla her il ve ilçede beslenilen bir köpek cinsi olan Pitbull, önceki gün Küçükçekmece'de bulunan bir sitede adeta dehşet saçtı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda site içerisine gelen 4 kişi yanlarında dolaşmaya çıkarttıkları Pitbull cinsi köpeğin kontrolünü kaybedince, Pitbull kaldırım kenarında bulunan yavru kediye saldırmaya başladı. Dişleri arasına aldığı yavru kediyi savurarak ısıran Pitbull'u sahibi tekme atarak sakinleştirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Bir süre sonra köpeğin kediyi parçalamasını seyretmeye başladılar.

Durumdan saatler sonra haberdar olan site sakinleri benzeri bir saldırının kendi yakınlarının da başına gelebileceği sebebiyle büyük korku yaşadı. Özellikle bu tipte köpeklerin ağızlarında ağızlık olmadan dolaştırılmasına tepki gösterilirken, site yönetiminin Pitbull cinsi köpeğin site içerisinden çıkartılmasına yönelik çalışma başlattı.



"Yavru kediyi köpeğin ağzından alamayınca köpeği bıraktılar"

Olayın görgü tanığı olan bir vatandaş, "Dün buraya 4 genç köpekle birlikte içeriye giriyor, kaldırımda duran yavru kediyi bulunca saldırmaya başlıyor. Evire çevire kediyi parçalıyor. Köpek saldırınca içlerinde birisi köpeğe tekme atarak köpeği dövüyor. Yavru kediyi elinden alamadıkları zaman da köpeği bırakıyorlar. Daha sonra gelip köpeği alıp götürüyorlar, kedi o sıra zaten ölüyor" dedi.

"Burada duran bizim çocuklarımızdan birisi de olabilirdi"

Site içerisinde saldırıya uğrayanlardan birinin çocuklarda olabileceğini belirten bir vatandaş, " Burada kaldırımda duran bizim çocuklarımızdan birisi de olabilirdi. Gençler tekme atarak köpeğe de zarar veriyorlar. Sadece kediler, çocuklar değil köpekler de zarar görüyorlar. Bu köpeğin çocukların elinden alınmasını istiyorum. Site yönetimi de olaya müdahale etmeye çalışıyor, bu konuda onlar da uğraşıyorlar. İnşallah en kısa sürede köpeği de alırlar diye düşünüyorum" diye konuştu.



Pitbull'un yavru kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler 4 kişinin köpekle girdiği ve köpeğin bir anda kaldırımda bulunan yavru kediye saldırıyor. Pitbull cinsi köpeği sakinleştiremeyen kişi köpeğe tekmeler atarak yavru kediyi bırakması için hamle yapıyor. Köpeğin ağzından savurduğu yavru kedi can çekişirken 4 kişinin arkasını dönerek bu duruma seyirci kaldığı görüntülere yansıyor.

Kaynak: İHA