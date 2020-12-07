Son dakika gündem: Küçükçekmece'de pitbull dehşeti kamerada...
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Son dakika gündem: Küçükçekmece'de pitbull dehşeti kamerada...

07.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:07
Son dakika gündem: Küçükçekmece'de pitbull dehşeti kamerada...

Son dakika haberleri: Küçükçekmece'de sahibinin ağızlığı olmadan gezdirdiği pitbull cinsi köpek, o sırada sokaktan geçen bir sokak köpeğine saldırdı.

Küçükçekmece'de sahibinin ağızlığı olmadan gezdirdiği pitbull cinsi köpek, o sırada sokaktan geçen bir sokak köpeğine saldırdı.  O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ağızlık takılmadan gezdirilmesi yasak olan pitbull cinsi köpek dehşet saçtı. Küçükçekmece'de sahibi tarafından dolaştırılan pitbull cinsi köpek, sokak köpeği ile kavga etmeye başladı. Pitbull, sokak köpeğine dişlerini geçirirken acı çeken hayvanın haykırışlarını duyan vatandaşlar tepki gösterdi. Pitbullun sahibi, sokak köpeğini kurtarmak için kendi hayvanına defalarca yumruk atarken, daha sonra da yerden buldukları sopa yardımı ile yaralanan hayvanı kurtardılar.Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- İstanbul

Son dakika gündem: Küçükçekmece'de pitbull dehşeti kamerada...
Son dakika gündem: Küçükçekmece'de pitbull dehşeti kamerada...
Son dakika gündem: Küçükçekmece'de pitbull dehşeti kamerada...
Son dakika gündem: Küçükçekmece'de pitbull dehşeti kamerada...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper KORKMAZ – Erol DEĞİRMENCİ

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