Küçükçekmece'de pitbull dehşeti

Küçükçekmece'de sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, diğer köpeklere dişlerini geçirdi. Köpek sahiplerinin köpeklerini kurtarmak için uzun süre mücadele ettiği görüldü. Dehşete düşürün görüntüler cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler Küçükçemece'de çekildi. Ağızlık takılmadan köpeklerin parkında gezdirilen pitbull cinsi köpek, diğer köpeklere dehşeti yaşattı. Pitbull, önce bir köpeğin boğazına, daha sonra ise bir başka köpeğin sırtına dişlerini geçirdi. Köpek sahiplerinin, pitbull cinsi köpeği diğer köpeklerden ayırmakta büyük güçlük çektiği görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise alanda sürekli ağızlık olmadan pitbull cinsi köpeklerin gezdirildiğini belirtip, duruma tepki gösterdi.

(Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı