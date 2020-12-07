Küçükçekmece'de pitbull dehşeti
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Küçükçekmece'de pitbull dehşeti

07.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:36

Küçükçekmece'de sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, diğer köpeklere dişlerini geçirdi.

Küçükçekmece'de sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, diğer köpeklere dişlerini geçirdi. Köpek sahiplerinin köpeklerini kurtarmak için uzun süre mücadele ettiği görüldü. Dehşete düşürün görüntüler cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler Küçükçemece'de çekildi. Ağızlık takılmadan köpeklerin parkında gezdirilen pitbull cinsi köpek, diğer köpeklere dehşeti yaşattı. Pitbull, önce bir köpeğin boğazına, daha sonra ise bir başka köpeğin sırtına dişlerini geçirdi. Köpek sahiplerinin, pitbull cinsi köpeği diğer köpeklerden ayırmakta büyük güçlük çektiği görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise alanda sürekli ağızlık olmadan pitbull cinsi köpeklerin gezdirildiğini belirtip, duruma tepki gösterdi.

(Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Küçükçekmece'de pitbull dehşeti
Küçükçekmece'de pitbull dehşeti
Küçükçekmece'de pitbull dehşeti
Küçükçekmece'de pitbull dehşeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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