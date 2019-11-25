Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı (1)
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Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı (1)

KÜÇÜKÇEKMECE'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.

25.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:18
Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı (1)
KÜÇÜKÇEKMECE'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.

Olay Mehmet Akif Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. Çevre sakinlerinin iddiasına göre bir kadın ile erkek, binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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