Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı (1)
KÜÇÜKÇEKMECE'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.
25.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:18
KÜÇÜKÇEKMECE'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.
- İstanbul
Olay Mehmet Akif Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. Çevre sakinlerinin iddiasına göre bir kadın ile erkek, binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA