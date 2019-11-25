KÜÇÜKÇEKMECE'DE PENCEREDEN ATILDIĞI İDDİA EDİLEN KADIN ÖLDÜ, YANINDAKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI (1)
İstanbul DHAKüçükçekmece'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.
25.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:16
İstanbul DHA
Küçükçekmece'de pencereden atıldığı öne sürülen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.Olay Mehmet Akif Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. Çevre sakinlerinin iddiasına göre bir kadın ile erkek, binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.
Görüntü Dökümü: -------------
-Olay yerinden görüntüler
Kaynak: DHA