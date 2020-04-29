KÜÇÜKÇEKMECE'DE PAZARDA YOĞUNLUK KÜÇÜKÇEKMECE'de kurulan semt pazarında alışveriş yapmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

KÜÇÜKÇEKMECE'de kurulan semt pazarında alışveriş yapmak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Zabıta ekipleri ise yoğunluğu azaltmak için vatandaşları sırayla Pazar yerine alınca uzun kuyruk oluştu ancak kimse sosyal mesafe kuralına uymadı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Cuma günü gece 00.00'da başlayacak ve 3 gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesi Pazar yerlerinde vatandaş yoğunluğu yaşandı. Küçükçekmece'de zabıta ekipleri ise pazar yerlerinde yoğunluk oluşmaması sürekli anons yaptı. Güzel havanın da etsiyle pazar yerlerinde yoğunluk oluşunca zabıta ekipleri vatandaşları sırayla pazara aldı. Bazı pazarcı ve vatandaşlar alışveriş sırasında koronavirüs tedbirlerine aldırış etmedikleri görüldü. Bu arada pazara girmek için sırada bekleyen vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymadılar.

VATANDAŞ TEPKİLİ 'KİMSE KURALLARA UYMUYOR'

Pazara girmek için sıra bekleyen vatandaşlardan Lokman Doğan, "Ben 2 aydan beri sadece pazara çıkıyorum ama insanları görüyorsunuz kimse uymuyor. Koronavirüs hiç yokmuş gibi davranıyor. İnsanlarımızın yüzde 80'i uymuyor. Pazar tahtaları yan yana insanlar iç içe sıra böylesine. Zabıta arkadaşlar burada olsa ne olur kurallara uyan yok" diyerek tepki gösterdi. Başka bir vatandaş ise, "1,5 aydır pazara gelmedim elimizden geldiği süreciyle kuralara uyuyorum uymayanlar var Allah onları Islah etsin" diyerek tepkisini dile getirdi.

Görüntü dökümü-Pazar yerinden görüntüler-Zabıta anonsu-Vatandaşların alışveriş yapması-Pazar sırasında bekleyenler-Röportajlar-Detay görüntüler

Kaynak: DHA