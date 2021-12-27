KÜÇÜKÇEKMECE'DE PATEN İLE TEHLİKELİ YOLCULUK - Haberler
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE PATEN İLE TEHLİKELİ YOLCULUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de patenli bir kişi, belediye otobüsünün arkasına tutunarak adeta tehlikeye davetiye çıkardı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de patenli bir kişi, belediye otobüsünün arkasına tutunarak adeta tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece İnönü Caddesi üzerinde bir gencin belediye otobüsünün arkasına tutunarak patenleriyle yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Can güvenliğini tehlikeye atan genç, daha sonra arkadaki araçtan korna çalınarak tepki gösterilmesi üzerine otobüsü bırakarak gözden kayboldu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE PATEN İLE TEHLİKELİ YOLCULUK

KÜÇÜKÇEKMECE'DE PATEN İLE TEHLİKELİ YOLCULUK

KÜÇÜKÇEKMECE'DE PATEN İLE TEHLİKELİ YOLCULUK

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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