Küçükçekmece'de park halindeki dolmuş alev alev yandı
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Küçükçekmece'de park halindeki dolmuş alev alev yandı

Küçükçekmece'de park halindeki dolmuş alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de park halindeki dolmuş alev alev yandı.

Küçükçekmece'de park halindeki dolmuş alev alev yandı. Dolmuş kullanılmaz hale gelirken, içinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Eski Bağlar caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolcuları bıraktıktan sonra cadde üzerine park edilen dolmuş, bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Dolmuştaki yangını gören sahibi ve çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak vatandaşların müdahalesi yeterli olmadı ve alevler minibüsün her tarafını sardı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören Emre Aydın adlı vatandaş, "Araba geldi burada 10-15 dakika durdu. Diğer dolmuşçu fark etti söyledi. Buraya aldılar su falan tuttular. Yağ yandığı için lastiğe doğru gitti lastik de tutuştu. Camlara falan sıçradı içine sıçradı. İtfaiyeyi ve polisleri aradık. Yandı durduramadılar cam falan patladı. Yolcu minibüsüydü yolcular inmişti 15-20 dakika falan burada durdu" şeklinde konuştu.

Yangın mahallinde inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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