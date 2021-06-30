KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÖZBEK KOCA, EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÖZBEK KOCA, EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de, Özbekistan uyruklu Furkat Suyarof (32), çalıştığı iş yerinde eşi Dilsuz Berdieva'yı (35) 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de, Özbekistan uyruklu Furkat Suyarof (32), çalıştığı iş yerinde eşi Dilsuz Berdieva'yı (35) 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın ile kolundan yaralanan koca hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında, Yeni Mahalle Düz Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; Özbekistan uyruklu Furkat Suyarof, emlakçıda çalışan eşinin iş yerine geldi. Eşi Dilsuz Berdieva ile bir süre sözlü tartışmaya giren Suyarof, daha sonra yanında getirdiği bıçakla, eşini 7 kez bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan Dilsuz Berdieva, kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaşanan arbede sonucunda, Suyarof ise koluna bıçak darbesi alarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Suyarof ve eşi Berdieva'yı ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Berdieva'nın durumunun ağır olduğu, eşi Suyarof'un ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise olayın yaşandığı yerde incelemede bulundu.

"İÇERİYE GİTTİĞİMDE ADAMIN ELİNDE BIÇAK, KADINA SALDIRIYOR"

Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan Musa Çağıl, "Dışarıda dururken bir ses geldi. İçeriye gittiğimde adamın elinde bıçak, kadına saldırıyordu. Emlakçı da elinde fırçayla ona müdahale etmeye çalışıyordu. Ben de adamı tuttum, dışarıya yatırdım. Kadını her tarafından bıçaklamış. Kendini de bıçakla kesmiş. Adamın durumu iyiydi, ama kadın durumu ağırdı. Sırtından ve karın boşluğundan 7 kere bıçaklamış. Kocasına ev işinde çalıştığını söylemiş. Adam da izini bulmuş, gelip bıçaklamış" dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÖZBEK KOCA, EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÖZBEK KOCA, EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÖZBEK KOCA, EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÖZBEK KOCA, EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Rezidansta cinayet; tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Rezidansta cinayet; tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
KADINA BIÇAKLI ŞİDDETİ DHA MUHABİRLERİ ÖNLEDİ
Son dakika! Güvenlik kamerası fotoğraflarıyla // Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı
Son dakika! Güvenlik kamerası fotoğraflarıyla // Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Kaan Yıldırım Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Müldür Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÖZBEK KOCA, EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 13:51:09. #1.15#

title