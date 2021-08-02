Küçükçekmece'de otomobilden 1 milyon liralık çek çalan kişi yakalandı
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Küçükçekmece'de otomobilden 1 milyon liralık çek çalan kişi yakalandı

Küçükçekmece'de otomobilden 1 milyon liralık çek çalan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de bir otomobilden 1 milyon lira değerinde çek ve bazı kişisel eşyaları çalan kişi yakalandı.

Küçükçekmece'de bir otomobilden 1 milyon lira değerinde çek ve bazı kişisel eşyaları çalan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 31 Temmuz'da Halkalı Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olayın yaşandığı noktayı gören güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Olayı gerçekleştiren şüphelinin 27 yaşındaki S.Y. olduğu belirlenirken, otomobilden 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 milyon lira olarak düzenlenmiş bir adet çek ve bazı kişisel eşyalar çalındığı tespit edildi.

Şüpheli S.Y., dün akşam saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınırken, otomobilden çalınan eşyalar da şüphelinin üzerinde ele geçirildi.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde S.Y.'nin, başka bir şüpheliyle birlikte bir süre otomobil çevresinde gözlem yaptığı, daha sonra aracın camını kırıp eşyaları çalarak uzaklaştığı görülüyor.

Gözaltına alınan S.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, görüntülerdeki diğer şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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