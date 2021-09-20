Küçükçekmece'de otomobilde erkek cesedi bulundu - Haberler
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Küçükçekmece'de otomobilde erkek cesedi bulundu

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de bir otomobilin içinde kafasına poşet geçirilmiş halde bir erkek cesedi bulundu.

Küçükçekmece'de bir otomobilin içinde kafasına poşet geçirilmiş halde bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi 1235. Sokak'ta oturanlar, bir otomobilin ön koltuğunda kafasına poşet geçirilmiş bir kişi olduğunu fark ederek, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Gürkan Y.'nin (27) yaşamını yitirdiğini belirledi. Gürkan Y.'nin evli ve bir çocuğu bulunduğu belirtildi.

Araç içinde ve çevresindeki incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, aracın içinde açık halde piknik tüpü ve intihar notu bulunduğu öğrenildi.

Küçükçekmece'de otomobilde erkek cesedi bulundu

Küçükçekmece'de otomobilde erkek cesedi bulundu

Küçükçekmece'de otomobilde erkek cesedi bulundu

Küçükçekmece'de otomobilde erkek cesedi bulundu
AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri
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