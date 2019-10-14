Küçükçekmece'de otomobil karşı şeride geçti: 6 yaralı

14.10.2019 12:49

Küçükçekmece'de karşı şeride geçen otomobil başka bir otomobile çarptı, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Halkalı Gümrük Yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pikniğe giden ve içerisinde 1'i çocuk 6 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil refüjdeki tel örgüleri de yıkarak şeritte ilerleyen araçla çarpışarak devrildi. Kazayı görenler durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışanlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe bir süre kapatılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

Kaynak: DHA