Küçükçekmece'de otomobil çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı Küçükçekmece'de girdikleri evden aldıkları kontak anahtarıyla otomobil çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Küçükçekmece'de girdikleri evden aldıkları kontak anahtarıyla otomobil çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Temmuz'da İstasyon Mahallesi'nde gerçekleşen oto hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Çaldıkları otomobille kaçtıkları sırada Kanarya ve Söğütlüçeşme mahallelerinde birçok araca çarparak zarar veren şüphelilerin aracı, Söğütlü Çeşme Mahallesi Celil Dağ Caddesi'nde terk ettiği belirlendi.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Sinan S. (18) ile yaşı küçük M.D. (17) ve D.S'yi (17) Kanarya Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelilerden Sinan S'nin evinde yapılan aramada 10 tabanca, yaşı küçük M.D'nin evinde 30 bin lira, kol saati ve değişik bankalara ait 1 milyon lira değerinde çek ve senet ele geçirildi.

Bu arada, Sinan S'nin evden hırsızlık nedeniyle arandığı tespit edildi. Şüphelilerden ele geçirilen araç, para, saat, çek ve senetler mağdura teslim edildi.

D.S emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, Sinan S. ve M.D'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA